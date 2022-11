Usa Weekly News, Biden compie 80 anni e Trump si candida per il 2024

16/20 Twitter PoliticsVerse

Chi è Jack Smith – Merrick Garland ha nominato l’ex procuratore per i crimini di guerra alla corte dell'Aja, Jack Smith, come special counsel per sovrintendere alle due indagini federali in cui è coinvolto Donald Trump. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa. Smith è un veterano del dipartimento di giustizia, dove ha guidato la sezione integrità pubblica. Poi è stato procuratore federale facente funzioni a Nashville, Tennessee, sotto Obama. Di recente era procuratore capo per la corte speciale all’Aja che indaga sui crimini di guerra internazionali