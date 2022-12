Guerra in Ucraina, un missile è caduto in Moldavia

Un razzo è caduto sul territorio moldavo a ridosso del confine con l'Ucraina, secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno citato dall'agenzia russa Ria Novosti. Le guardie di frontiera moldave hanno trovato il razzo vicino a Briceni, nel nord del Paese, nel giorno in cui su gran parte dell'Ucraina sono in corso attacchi missilistici russi, contrastati dai razzi della contraerea di Kiev. Lo scorso 15 novembre un altro razzo era caduto fuori dai confini ucraini, in quel caso in Polonia.