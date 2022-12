Papa Francesco sarà in Africa dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023

Sport

Il Pontefice ha incontrato nel pomeriggio una rappresentanza dei calciatori impegnati nell’evento allo stadio di Roma. Tra loro Ronaldinho e Immobile. Omaggio anche per ricordare Diego Armando Maradona. “Grazie per dirci che è più importante un pallone di stracci, con la gratuità del gioco, che la conquista di un territorio con le guerre, quello non va”, ha detto Bergoglio