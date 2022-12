Donna cerca di aprire portellone durante un volo: me lo ha detto Gesù

Momenti di terrore per i passeggeri a bordo di un volo per l’Ohio. Una donna di 34 anni, identificata come Elom Agbegninou, è stata bloccata dagli assistenti di volo mentre cercava insistentemente di aprire il portellone dell'aereo. L’aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza intorno alle 15.30 al Bill and Hillary Clinton National Airport di Little Rock. Secondo i documenti rilasciati dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale dell'Arkansas, la donna avrebbe dichiarato a metà volo che "Gesù le ha detto di aprire il portellone dell'aereo", come riportato anche da Usa Today.