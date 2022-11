Dallas, scontro tra due aerei della II Guerra Mondiale durante airshow

Due velivoli si sono scontrati in volo e sono precipitati durante il Wings Over Dallas, esibizione di aerei storici. Si tratta di un Boeing B-17 Flying Fortress e di un Bell P-63 Kingcobra. Ancora da chiarire le cause. Sei le persone a bordo, non si conosce ancora la loro sorte, né se ci siano feriti tra il pubblico che assisteva all'airshow. I video dello schianto diffusi sui social dagli spettatori

Tragedia durante una esibizione di aerei storici, a Dallas, in Texas. Due aerei della Seconda guerra mondiale si sono scontrati in volo durante il Wings Over Dallas e sono andati compleatamente distrutti. Si tratta di un gigante dell'aria, il Boeing B-17 Flying Fortress, e di un Bell P-63 Kingcobra. Ancora da chiarire le cause dell'incidente aereo. Leah Block, portavoce della Commemorative Air Force, ha parlato di sei persone a bordo dei due velivoli, cinque membri dell'equipaggio sul B-17 e uno al comando del P-63. Non si conosce ancora la loro sorte e non si sa se ci siano vittime tra il pubblico dell'airshow o tra gli addetti ai lavori a terra.