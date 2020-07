20 anni da disastro aereo del Concorde: cosa accadde il 25 luglio 2000

30/31 ©Ansa

Nel 2012, una clamorosa sentenza in appello del tribunale di Versailles ribaltò la decisione presa dalla giustizia in prima istanza. La presidente della Corte d'appello, Michele Luga, confermò lo svolgimento dei fatti, ma non ritenne possibile che una tale catastrofe fosse dovuta solo a quel pezzo di metallo. I due impiegati di Continental e un ex responsabile della Direzione generale dell'aviazione civile furono dunque assolti