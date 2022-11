Allerta su volo Emirates Atene-Ny nei cieli italiani: cosa è successo

L'allarme è scattato per la segnalazione di un "passeggero sospetto". Il velivolo, un Boeing 777 con 246 persone a bordo, si trovava sopra la Sardegna al momento della segnalazione. Ha fatto ritorno all'aeroporto greco, dove è stato bloccato anche un volo per Dubai. Un passeggero sarebbe stato fermato al ritorno a terra per ulteriori accertamenti

Allerta sui cieli d'Italia. L'allarme è scattato su un Boeing 777 di Emirates, volo EK209, partito dall’aeroporto internazionale di Atene "Eleftherios Venizelos” e diretto a New York. A far salire la preoccupazione è stato un passeggero considerato ''sospetto'', scrive il quotidiano greco Ekathimerini. Al volo, con 246 persone a bordo, è stato ordinato di tornare ad Atene quando si trovava in volo sopra la Sardegna. Qui ha dovuto compiere movimenti circolari: ha girato tre volte sopra Sassari, per poter rientrare nella capitale greca per essere sottoposto a controlli di sicurezza. Nelle procedure sono stati coinvolti i servizi anti-terrorismo. Un passeggero sarebbe stato fermato al ritorno a terra per ulteriori accertamenti.