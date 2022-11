Kate e William negli USA, il programma del viaggio a Boston

3/10

William e Kate segneranno la loro prima visita negli Stati Uniti in otto anni: si tratta, infatti, della prima negli Usa dal 2014, e la prima in assoluto come principe e principessa di Galles, titolo ricevuto dopo la morte della regina Elisabetta a settembre.

In occasione di una cerimonia che si terrà il 2 dicembre, fa sapere un comunicato di Kensington Palace, la coppia reale si unirà ad "attivisti, innovatori, responsabili politici e artisti per celebrare la coorte di quindici finalisti globali del 2022 prima che i cinque vincitori vengano premiati"



