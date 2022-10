Giornata salute mentale: Kate Middleton e principe William alla Bbc

La principessa e il principe di Galles, in occasione del World Mental Health Day, hanno partecipato a un programma della Bbc per rimarcare ancora una volta un tema a loro caro: l’importanza del dialogo sulla salute mentale. “Come succede per quella fisica, dobbiamo prendercene cura. Così come andiamo in palestra, dobbiamo fare qualcosa anche per proteggere la nostra mente”, hanno detto ascolta articolo Condividi

Kate Middleton e William reporter per un giorno. La principessa e il principe di Galles, in occasione del World Mental Health Day, hanno partecipato a un programma della Bbc per rimarcare ancora una volta un tema a loro caro e al centro di molte iniziative benefiche della coppia: l’importanza del dialogo sulla salute mentale.

Kate Middleton e il principe William alla Bbc vedi anche Gb, William lancia un sito per tutelare la salute mentale al lavoro I due reali sono stati ospiti del programma di Bbc Radio 1 “Newsbeat” e hanno parlato di salute mentale insieme a degli esperti, rivolgendosi soprattutto ai giovani. Lo speciale è andato in onda oggi, martedì 11 ottobre, ma è stato registrato il 10 ottobre nella Live Lounge della Bbc. Il principe e la principessa hanno preparato il programma e hanno scelto gli ospiti: António Ferreria, 24enne attivista per la salute mentale; Emma Hardwell dell’associazione The Mix (che offre supporto per la salute mentale ai minori di 25 anni); Ben Cowley, musicoterapista e consulente per la salute mentale per il Royal Welsh College of Music and Drama; la dottoressa Abigail Miranda, dell’Anna Freud Centre for Children and Families.

Il tema della salute mentale vedi anche Laver Cup, Kate Middleton scende in campo con Federer per beneficenza Kate e William hanno parlato dell’importanza di non isolarsi e di condividere le proprie esperienze. Si è discusso anche delle pressioni che i social mettono sui più giovani. “Tutti abbiamo una salute mentale e, nello stesso modo in cui facciamo con quella fisica, dobbiamo prendercene cura. Così come andiamo in palestra, dobbiamo fare qualcosa anche per proteggere la nostra mente”, hanno detto William e Kate. La coppia ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione una specie di “cassetta degli attrezzi”, con gli strumenti per affrontare gli ostacoli della vita e gli imprevisti. Poi hanno posto l’attenzione sul fatto che “non c’è giusto o sbagliato, un metodo può funzionare per alcuni ma non per altri, cose diverse funzioneranno per persone diverse. L’importante è provare metodi diversi”.

