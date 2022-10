Kate Middleton e il principe William contestati a Belfast

Kate Middleton mentre visitava l'Irlanda del Nord con il principe William ha risposto, con garbo e sorriso, ad una provocazione di una signora. La principessa del Galles stava salutando la folla radunata a Belfast, quando si è imbattuta in una donna che le ha stretto la mano e le ha detto che non era nel suo Paese. La donna stava filmando lo scambio del saluto con la principessa con il suo telefono, è poi ha detto: "L'Irlanda appartiene agli irlandesi". Pur continuando a stringere la mano a Kate, la donna poi ha aggiunto: "Piacere di conoscerla, ma sarebbe meglio se fosse nel suo Paese".

Kate Middleton ha sorriso e ha continuato a salutare gli altri cittadini accorsi per vederla. Ha poi lasciato andare la mano della donna e ha continuato a farsi strada tra la folla, che si è ammassata per scattare foto e incontrare la loro nuova principessa. Sui social media in molti l'hanno elogiata per aver gestito in maniera impeccabile il momento.