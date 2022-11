Migranti, Commissione Ue presenta piano in 20 punti: cosa prevede

1/11 ©Ansa

La questione dei migranti resta al centro del dibattito europeo. In vista del Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni del prossimo 25 novembre 2022, la Commissione Ue ha preparato e presentato al Consiglio "un piano d'azione dell'Ue diviso in 20 punti" pensati per affrontare "le sfide immediate e in corso" lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Lo scopo è quello di “ridurre la migrazione irregolare e non sicura”, trovare soluzione ai problemi nelle operazioni di ricerca e salvataggio e “rinforzare” i meccanismi di solidarietà tra i Paesi Ue

GUARDA IL VIDEO: Migranti, Piantedosi: flussi li gestiamo noi non trafficanti