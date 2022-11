Iran, il capitano Hajsafi: “Ai Mondiali noi voce del nostro popolo”

Le proteste scoppiate in Iran lo scorso 16 settembre dopo la morte di Mahsa Amini sbarcano al Mondiale del Qatar, con la nazionale iraniana che proclama di voler rappresentare "la voce" del suo popolo. E gli avversari di domani, l’Inghilterra di Southgate, si inginocchieranno nel gesto nato come dimostrazione del movimento "Black Lives Matter" e poi diventato simbolo della lotta all'emarginazione e al razzismo. In Iran, secondo la Ong Iran Human Rights, dall’inizio delle manifestazioni sono stati 378 i morti e oltre 15mila gli arresti. Altri attivisti per i diritti umani parlano di oltre 400 vittime, tra cui quasi una sessantina di minorenni, e 16.800 arresti.

I giocatori della Nazionale iraniana potrebbero con cantare l’inno

La partita Inghilterra-Iran, in programma domani alle 14 allo stadio internazionale Khalifa di Doha, ai sorteggi sembrava un appuntamento con la storia, con anni di guerra, di rivalità, di contrapposizione, di boicottaggi e sanzioni. Con il passare dei mesi si è trasformata in un confronto con il presente che vede il potere a Teheran impegnato in una durissima repressione della protesta dilagata dopo la morte della 2enne Mahsa Amini. Parlando alla conferenza stampa della vigilia a Doha, il difensore e capitano Ehsan Hajsafi ha spazzato via tutte le incertezze proclamando la nazionale iraniana "voce del popolo": "Dobbiamo accettare il fatto che la situazione del nostro Paese non è buona e che il nostro popolo non è felice - ha detto Hajsafi - tutti sono scontenti, ma questo non è un motivo per non essere qui la voce del popolo. E per non rispettarla". Parlando a nome dei compagni, il giocatore ha affermato che "tutto quello che abbiamo lo dobbiamo al nostro popolo e siamo qui per lavorare duro, combattere, avere un buon comportamento in campo, segnare dei gol ed essere devoti al popolo iraniano. Spero che la situazione evolverà così come il popolo auspica e che tutti saranno felici". Diversi giocatori iraniani hanno espresso il loro sostegno alla protesta nelle piazze attraverso i social, mostrando braccialetti neri durante le partite o rifiutando di cantare l'inno nazionale, ipotesi che resta in piedi anche per domani.

Southgate: “Ci inginocchiamo per i giovani di tutto il mondo”

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha annunciato la decisione di "inginocchiarsi prima della partita, un messaggio forte a favore dell'inclusività per i giovani di tutto il mondo". E se in Iran si lotta per i diritti di tutti gli esseri umani, Southgate e i suoi si rendono conto che anche in Inghilterra "per molti la vita si è fatta difficile, è in atto una recessione economica che colpisce molti e quindi vorremmo che il nostro viaggio portasse felicità alla gente".