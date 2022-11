Iran, la famosa attrice Taraneh Alidoosti posa senza velo

Le proteste dopo la morte di Mahsa Amini

approfondimento

Il gesto della popolare attrice arriva dopo settimane di dure proteste in Iran seguite alla morte di Mahsa Amini, la ragazza che ha perso la vita mentre era sotto la custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. La stessa Alidoosti, alcuni giorni fa e sempre sui social, aveva dichiarato che sarebbe rimasta in Iran a “qualsiasi prezzo”, spiegando di voler smettere di lavorare per aiutare le famiglie di coloro che sono stati uccisi o arrestati nella repressione delle proteste.

Al fianco “delle famiglie e dei prigionieri e delle persone uccise”

“Sono io che rimango qui e non ho alcuna intenzione di andarmene”, aveva scritto l’attrice 38enne, precisando di avere un passaporto o una residenza all'estero. “Resterò, smetterò di lavorare. Sarò al fianco delle famiglie dei prigionieri e delle persone uccise. Sarò il loro avvocato”, aveva poi aggiunto. “Combatterò per la mia casa. Pagherò qualsiasi prezzo per difendere i miei diritti e, soprattutto, credo in ciò che stiamo costruendo insieme oggi”, era stato il suo messaggio.