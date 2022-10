Iran, adolescente ucciso dalla polizia con 24 colpi di pistola

Ancora sangue in Iran, dove le forze di sicurezza del Paese hanno ucciso un adolescente sparandogli con un fucile a bruciapelo nella città di Mashhad. Lo hanno riferito fonti all'edizione in farsi della Bbc. Abolfazl Adinezadeh, 17 anni, l'8 ottobre aveva saltato la scuola per unirsi alle proteste antigovernative in corso da oltre un mese dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, ma non è più tornato a casa. Le autorità non hanno commentato. Ma il suo certificato di morte, visionato dalla Bbc, spiega che è deceduto per i danni al fegato e ai reni causati da proiettili. Sempre secondo le stesse fonti, che citano un medico legale, il giovane è stato colpito dagli agenti da meno di un metro di distanza. "Che crimine aveva commesso, per colpirlo allo stomaco 24 volte?", ha chiesto il padre di Abolfazl durante i funerali. I genitori del giovane, inizialmente, non avevano idea di cosa gli fosse successo dopo che si era unito alle proteste. Solo il giorno successivo, il ministero dell'Istruzione ha telefonato loro per dire di andarlo a prendere alla stazione di polizia locale dove hanno scoperto che era morto. "Chiudi la bocca e non parlare con i media", è stato il monito degli agenti al padre di Abolfazl.