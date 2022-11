Missili caduti in Polonia, le due vittime erano lavoratori di un'azienda italo-polacca

Erano entrambi dipendenti della Agricom, che dagli anni Novanta gestisce 800 ettari di terra di un ex kolchoz coltivati soprattutto a grano e mais ascolta articolo Condividi

Mentre si allenta la tensione internazionale sul missile caduto ieri in Polonia, che secondo gli Usa era ucraino e non russo, Varsavia fa i conti con le conseguenze di quello che il presidente Andrzej Duda ha definito “un incidente sfortunato". L’ordigno è caduto a 10 chilometri dal confine con l’Ucraina, nel piccolo villaggio di Przewodów, e ha colpito una azienda agricola italo-polacca, l'Agricom, causando la morte di due lavoratori. Le vittime sono Bogdan W., trattorista, e Bugosław C., magazziniere Avevano 60 e 62 anni (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Il vicepresidente dell'azienda: "Due brave persone" leggi anche Missili Polonia, Stoltenberg: non sono russi, ma la colpa è di Mosca "Lavoravano con noi da 22 anni", ha raccontato Federico Viola, vice presidente dell'azienda che dagli anni Novanta gestisce 800 ettari di terra di un ex kolchoz coltivati soprattutto a grano e mais. Il missile "ha colpito il centro dove stocchiamo una parte dei cereali. Il trattore con il rimorchio è stato distrutto. Ma queste sono cose poco importanti. La cosa più grave è che sono morte due persone, due collaboratori che erano con noi sin dall'inizio", ha detto ancora. Erano due brave persone, dicono tutti nel villaggio. Il signor Bogdan, che viveva proprio a Przewodów, "era un uomo meraviglioso. Ha dedicato la vita ad aiutare gli altri", ha raccontato al quotidiano Gazeta Wyborcza la signora Joanna Maguś, che insegna nella scuola locale ed è stata la maestra anche dei figli di Bogdan.

L'area dell'esplosione è ancora off-limits leggi anche Missili Polonia, Russia: "Provocazione per causare scontro con la Nato Il portale Wirtualna Polska ha parlato con sua moglie, che si è detta "devastata" per quanto è accaduto ma, ha sottolineato, "devo tenere duro, perché ho dei figli per i quali devo vivere". Sin dalla notte scorsa il villaggio è battuto dalla pioggia ed è presidiato in forze dalla polizia e dai vigili del fuoco. L'area dell'esplosione è divenuta off-limits. Gli esperti la stanno setacciando palmo a palmo per Erano entrambi dipendenti della Agricom, che dagli anni Novanta gestisce 800 ettari di terra di un ex kolchoz coltivati soprattutto a grano e mais cercare eventuali schegge del missile e altri reperti.

Abitanti del villaggio ancora sotto schok approfondimento Nato, cos’è l’articolo 4 e cosa succede se la Polonia lo attiva La tensione tra le case è forte, tanto che il presidente Duda ha lanciato un appello agli abitanti della zona a "mantenere la calma" e a non temere "per la crescente presenza di aerei ed elicotteri militari nella regione". I loro sorvoli, ha spiegato, sono legati al lavoro dei servizi polacchi e delle truppe della Nato al confine orientale della Polonia. Ma gli abitanti sono in effetti sotto shock. Ewa Byra, preside della scuola, ha detto a Wyborcza di aver deciso che da oggi e fino alla fine della settimana i bambini verranno sostenuti psicologicamente. E se i loro genitori hanno bisogno di sostegno, ha aggiunto, lo riceveranno anche loro. Anche Viola ha sottolineato che "il villaggio è piccolo e la gente è scossa e tutti sono preoccupati. Ma - ha aggiunto - non vogliamo essere pessimisti, dobbiamo continuare ad andare avanti".