Missili Polonia, Russia: "Provocazione per causare scontro con la Nato

I missili caduti in Polonia attribuiti ai russi hanno suscitato la replica di Mosca. "Non abbiamo lanciato alcun attacco missilistico vicino alla frontiera ucraino-polacca". Secondo il ministero della Difesa russo si tratta di "una provocazione mirata a provocare l'escalation". Per il Cremlino, le immagini mostrate da media polacchi, che mostrano i rottami dei presunti missili russi caduti sul territorio polacco non hanno nulla a che vedere con i loro armamenti russi.