6/8 ©Ansa

La Casa Bianca "è al lavoro per stabilire cosa è successo e quali sono i prossimi passi da compiere". Lo ha scritto su Twitter la portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, sottolineando che gli Usa stanno "lavorando con la Polonia per raccogliere più informazioni possibili. In questo momento non possiamo confermare le notizie o nessuno dei dettagli emersi"