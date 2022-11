Attentato Istanbul, Ankara annuncia arresto e accusa Pkk e Ypg. FOTO

Il ministro dell'Interno turco Soumeylan Soylu ha comunicato l’arresto di una persona in relazione alla bomba esplosa domenica nella via pedonale più centrale della città, Istiklal caddesi, cuore dello shopping e vicina a diversi consolati. Non è stato specificato se, come riferito poco dopo l’attacco, si tratti di una donna. Non ci sono stati rivendicazioni, ma Soylu ha puntato il dito contro il partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e la formazione curda siriana Unità di protezione del popolo (Ypg)