3 ottobre - La famiglia, senza notizie da quattro giorni, dà l'allarme con un post su Facebook. Il padre scrive di aver ricevuto una telefonata nella quale la figlia, piangendo, gli dice di essere stata arrestata e di trovarsi nella prigione di Evin, a Teheran, tristemente nota come luogo di reclusione di prigionieri politici e dissidenti. La Farnesina si attiva per verificare la notizia, in raccordo con l'ambasciata italiana nella capitale iraniana

Iran, arrestata la 30enne italiana Alessia Piperno: sui social l’appello del padre