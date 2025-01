Davos 2025, oggi atteso l’intervento di Donald Trump. DIRETTA

Il Forum economico mondiale di Davos prosegue oggi con la quarta giornata. In programma gli interventi del presidente argentino Javier Milei e del presidente degli Usa Donald Trump. Il nuovo inquilino della Casa Bianca, appena insediato, si collegherà alle 17 (ora italiana). Tra gli altri ospiti odierni anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.





Ieri hanno parlato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, che ha sottolineato "la diplomazia robusta" portata avanti da Donald Trump, ancora prima nel suo insediamento, per arrivare a una tregua tra Israele e Hamas a Gaza. Intervento anche della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha richiamato la necessità "di avere un mercato dei capitali che permetta al denaro di rimanere in Europa". In merito alla sfida dei dazi che Trump intenderebbe lanciare, ha detto, l'Europa "deve giocare in attacco, abbiamo bisogno di una spinta e di un cambio". Sul tema si è espresso anche il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis: "Pronti a rispondere ai dazi Usa". Dal premier spagnolo Pedro Sánchez un attacco ai Ceo dei social media: "Un piccolo gruppo di tecno miliardari che non sono più soddisfatti di avere quasi tutto il potere economico, vogliono anche quello politico, minando istituzioni democratiche". Tra gli altri presenti il vice-presidente dell'Iran per gli Affari strategici Zarif, il primo ministro dell'Anp Mustafa e la direttrice generale del Fmi Georgieva.





