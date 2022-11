Midterm, Biden: “Abbiamo vinto. Chiederò impegno bipartisan per Kiev”

L’attuale presidente degli Stati Uniti ha festeggiato il risultato del voto di metà mandato del suo partito, secondo alcune previsioni destinato a perdere per pochi seggi il controllo della Camera e ancora in corsa per mantenere quello del Senato. "Metterò il veto a qualsiasi tentativo di varare un bando nazionale sull'aborto”, ha aggiunto

Abbiamo vinto le elezioni ieri, è stato un buon giorno per la democrazia e per

l'America": così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha festeggiato il risultato del suo partito alle elezioni di metà mandato. "La gigantesca onda rossa (il colore del partito Repubblicano, ndr) non c'è stata", ha commentato l'attuale inquilino della Casa Bianca. Secondo alcune previsioni dei media americani, quando lo scrutinio dei voti è ancora in corso, i Dem sembrano destinati a perdere il controllo della Camera per pochi seggi mentre al Senato la partita è ancora in bilico. "Chiederò al Congresso impegno bipartisan per Kiev", ha aggiunto. "Metterò il veto a qualsiasi tentativo di varare un bando nazionale sull'aborto", ha poi fatto sapere. Biden ha poi annunciato la sua intenzione di correre di nuovo per la Casa Bianca nel 2024, e che se Trump sarà di nuovo candidato "farò in modo che non vinca".