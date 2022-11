Midterm 2022, Trump: gli attacchi dei democratici ci rendono più uniti

Mondo

Usa Weekly News, Biden contro Trump: è sfida Midterm, verso il 2024

Ultimi giorni di incontri pubblici in vista delle elezioni di metà mandato. Biden e Trump si sfidano, seppur a distanza, in Pennsylvania, dove il presidente è stato raggiunto da Barack Obama, per risollevare una campagna elettorale piuttosto deludente e due primi anni alla Casa Bianca molto complicati. Trump insiste e lascia intendere che si ricandiderà nel 2024, e ai suoi sostenitori dice: votate il Partito Repubblicano per salvare il sogno americano A cura di Valentina Clemente

“Una scelta” - “Questa elezione non è un referendum, è una scelta tra due diverse visioni dell’America”. Joe Biden vola a Philadelphia nell’ultimo miglio di campagna per le elezioni di metà mandato. Nella città della Dichiarazione dell’Indipendenza americana, bastione dem, è stato affiancato dall’ex presidente Barack Obama. “L’ho detto dal principio. Il mio obiettivo quando ho corso per la presidenza - insiste Biden- era di costruire un’economia dal basso verso l’alto e per la classe media, un’economia che possa funzionare per tutti

“In gioco la democrazia” - Alle elezioni “la posta in gioco è alta, tanto alta che è in gioco la democrazia stessa”. Così Obama a Philadelphia. "Si vota per un’economia equa che dia a tutti la sua giusta parte, per i diritti fondamentali, per la verità, la ragione e il decoro, si vota per la democrazia stessa”. Poi ha aggiunto: “Il Midterm non è uno scherzo. Siamo sempre concentrati sulla presidenza ma la democrazia funziona come una squadra sportiva. Il presidente non può fare da solo. Quello che succede alla Camera e al Senato conta”