Elezioni Usa Midterm, Trump: “Votateci per salvare sogno americano”

Il tycoon ha parlato per tre ore a Latrobe, in Pennsylvania e ha confermato ai suoi sostenitori di ritenere "truccate" le elezioni del 2020 e ha lasciato di nuovo intendere che si ricandiderà nel 2024. Poi se la prende con il presidente, accusandolo di avere "consentito alla Russia di devastare l’Ucraina”. Poche ore prima a Philadelphia Obama sul palco dem: “In ballo verità, diritti e un'economia giusta”. Appello di Biden: “Votate pensando al futuro della democrazia"

L’ex presidente ha accusato l'amministrazione Biden di "aver consentito alla Russia di aver devastato l'Ucraina. E la Cina contro Taiwan sarà la prossima”. Poi l’attacco ai democratici: "Sono stupidi oppure odiano questo Paese". Il tycoon ha chiesto "un'onda rossa gigante per sostenere" il Grand Old Party. Trump è sceso in campo per sostenere la candidatura del 'dottore della tv' Mehmet Oz al Senato e quella di Doug Mastriano a governatore. In un altro momento del comizio, in cui ha parlato per 3 ore, Trump è tornato ad attaccare i mezzi di informazione negli Stati Uniti. "I media sono corrotti. Sono veramente i nemici del popolo. L'unica cosa che i democratici fanno bene è la disinformazione e truccare le elezioni. È più difficile per loro imbrogliare se andate a votare di persona. Devi schiacciare i comunisti alle urne", ha proseguito l'ex presidente.

Trump ha poi insistito su un vecchio cavallo di battaglia: "Le elezioni sono state truccate e rubate. È una vergogna, una vergogna”, ha detto riferendosi al voto del 2020 vinto da Joe Biden. "La Commissione del 6 gennaio mi ha convocato. Perché invece non indagano su quel voto?", ha attaccato il tycoon che è nel mirino dei deputati che indagano sull'assalto a Capitol Hill dopo le elezioni. Trump ha poi mostrato alla platea dei sostenitori una serie di slide sul voto del 2020 in diversi Stati dalle quali risultava essere sempre in vantaggio su Biden. Trump ha anche lasciato di nuovo intendere che si candiderà alle elezioni presidenziali del 2024. "Non lo dirò in questo momento. Ma vi prometto, che tra pochissimo tempo sarete molto felici”.

Obama: “In ballo verità, diritti e un'economia giusta”

vedi anche

Midterm 2022, Biden: "Il voto influirà sul Paese per decenni"

L’evento di Trump si è svolto a pochi chilometri e poche ore dopo il comizio dei democratici a Philadelphia al quale sono intervenuti Joe Biden e Barack Obama. L’ex presidente ha detto che "i diritti fondamentali, la verità ed un'economia giusta sono in ballo in queste elezioni. La democrazia stessa è in gioco in queste elezioni. Le elezioni di medio termine non sono uno scherzo, la nostra democrazia è un lavoro di squadra, un presidente non può agire da solo. Voi avete un presidente incredibile alla Casa Bianca e può continuare a fare cose grandiose se votate. Può fare anche di più, ma dipende da voi", ha aggiunto.

Appello di Biden: in gioco futuro della democrazia Usa

Biden ha lanciato un appello agli americani ad andare a votare pensando al "futuro della democrazia americana". "Queste elezioni sono un momento decisivo per la democrazia americana", ha detto Biden rivolgendosi alle migliaia di persone riunite alla nell'anfiteatro della Temple University nella città simbolo degli Stati Uniti. "Il potere dell'America è nelle vostre mani". Per il presidente quasi 80enne salire sul palco con il suo ex capo è stato l'evento clou di un vero e proprio tour de force intrapreso nell'ultima settimana che l'ha portato da una costa all'altra degli Stati Uniti.