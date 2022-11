Midterm 2022, Biden: "Il voto influirà sul Paese per decenni"

“Siamo a tre giorni da una delle più importanti elezioni della nostra vita, che darà forma al nostro Paese per i decenni a venire". Queste le parole del presidente degli Stati Uniti, in un comizio a Philadelphia. "Gli elettori vadano a votare pensando al futuro della democrazia” ha sottolineato

“Siamo a tre giorni da una delle più importanti elezioni della nostra vita, che darà forma al nostro Paese per i decenni a venire”. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un comizio a Philadelphia. Al suo fianco l'ex presidente Barack Obama, presentato come “qualcuno che noi tutti amiamo, un grande presidente, un presidente che ha fatto la storia e un caro amico”. Durante questa tappa della campagna elettorale per le elezioni di medio termine, Biden sta sostenendo il candidato democratico al Senato John Fetterman, oltre al candidato a governatore Josh Shapiro.

“Votate pensando al futuro della democrazia”

"Gli elettori vadano a votare pensando al futuro della democrazia” è stato poi l'appello del presidente Biden in vista delle Midterm. “Il potere dell'America è nelle vostre mani”, ha sottolineato ancora, ricordando che "grazie a voi Obama è stato eletto, un ragazzo di Scranton è stato eletto, la prima afroamericana vicepresidente è stata eletta”.

“Creati 10 milioni di posti di lavoro”

“Abbiamo creato dieci milioni di posti di lavoro ben pagati”, ha detto ancora il presidente americano, davanti ad una folla di sostenitori democratici. “Abbiamo dato a Medicare - ha aggiunto, inviando un altro messaggio alla classe media e a quella a basso reddito - il potere di contrattare con le cause farmaceutiche il prezzo dei farmaci”.

“Nessuno spazio per la violenza politica”

“Non c’è alcuno spazio per la violenza politica, nessuno spazio per l'intimidazione degli elettori”, ha proseguito Biden, citando l'aggressione ai danni del marito di Nancy Pelosi. “E' ora di tornare ai valori che ci hanno definito per tanto tempo. Il voto in America è sacro e lo dico qui a Philadelphia, un posto che rappresenta l'anima dell'America”

“Mai stato così ottimista"

“Non sono mai stato così ottimista”, ha riferito in conclusione. “Siamo a un punto di flesso, uno di quei momenti che accadono una volta in una generazione”.

Obama: "In ballo verità, diritti e un'economia giusta"

"I diritti fondamentali, la verità ed un'economia giusta sono in ballo in queste elezioni. La democrazia stessa è in gioco in queste elezioni". Lo ha detto l'ex presidente Barack Obama a Philadelphia chiudendo con il suo intervento un evento a sostegno dei candidati alle Midterm in Pennsylvania e rivolgendo un appello ad andare a votare. "Le elezioni di medio termine non sono uno scherzo, la nostra democrazia è un lavoro di squadra, un presidente non può agire da solo. Voi avete un presidente incredibile alla Casa Bianca e può continuare a fare cose grandiose se votate. Può fare anche di più, ma dipende da voi", ha aggiunto.