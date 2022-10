Elezioni midterm negli Usa: cosa dicono gli ultimi sondaggi

6/10 ©IPA/Fotogramma

Tra i motivi che stanno portando i Repubblicani a guadagnare terreno c’è la situazione economica e, in particolare, l’impennarsi dell’inflazione. In un sondaggio New York Times / Siena College, la percentuale di elettori che citano economia, inflazione, criminalità o immigrazione come “il problema più importante” è salita al 52%, mentre scende al 14% la percentuale di coloro che indicano l’aborto, la democrazia e le armi come tematiche prioritarie che il Governo Usa dovrebbe affrontare