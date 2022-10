Usa Weekly News, Biden: Elezioni di Midterm scelta su direzione Paese

7/21 ©Ansa

Nessun incontro - La Casa Bianca sta facendo “ogni passo possibile” per evitare un incontro diretto tra Biden e Putin al G20 in Indonesia a novembre. Secondo Politico, gli uomini dello staff americano stanno facendo in modo che i due non si debbano sfiorare neppure in un corridoio o in un set fotografico. Biden la scorsa settimana ha anticipato che non ha in programma di vedere il capo del Cremlino ma ha aggiunto che farebbe un’eccezione qualora il presidente russo volesse discutere del rilascio della star del basket statunitense Brittney Griner