New York, sparatoria in grattacielo: almeno 6 morti incluso killer

Il 27enne che ha aperto il fuoco aveva "problemi mentali", secondo le autorità. Si tratta di Shane Tamura, originario di Las Vegas, ex giocatore canadese di football. Al momento la polizia non è riuscita a trovare un movente. Tamura aveva un regolare porto d'armi ottenuto in Nevada, e con scadenza 2027, ma aveva portato con sé il fucile in modo illegale, perché in quello Stato è vietato girare con un'arma Ar-15

Sparatoria e panico in pieno giorno a Manhattan, nel cuore di New York, in un grattacielo che ospita diverse società finanziarie, tra cui Blackstone, il più grande hedge fund al mondo. Un 27enne con "problemi mentali", secondo la polizia, è entrato e ha aperto il fuoco prima di uscire e aggirarsi armato per le strade della città. Ha ucciso a sangue freddo un poliziotto di servizio all'ingresso e poi altre 4 persone. In seguito si è tolto la vita. Il killer è stato identificato, si tratta di Shane Tamura, originario di Las Vegas, ex giocatore canadese di football.

Dubbi sul movente

Al momento la polizia non è riuscita a trovare un movente. Tamura aveva un regolare porto d'armi ottenuto in Nevada, e con scadenza 2027, ma aveva portato con sé il fucile in modo illegale, perché nello Stato di New York è vietato girare con quel tipo di Ar-15. L'arma, trovata accanto al corpo del killer, è un Palmetto State Armory Ar-15, fucile automatico d'assalto a basso costo e facilmente reperibile, a cui Tamura avrebbe apportato alcune modifiche per aumentare la potenza di fuoco. New York, come sanno bene anche i turisti, è una delle città più presidiate dalla polizia, e Manhattan è il cuore blindato d'America. Ma un uomo, alle 18.30, in piena luce, è stato capace di camminare armato e di avvicinarsi al grattacielo per mettere a segno il suo piano criminale, senza che nessuno sia stato in grado di fermarlo.