Elezioni Usa Midterm 2022, reportage dalla città fantasma di Monessen

MONESSEN, PENNSYLVANIA - L'attrice premio Oscar Frances McDormand? E' cresciuta a Monessen. Il rapper Coolio? A Monessen c'è addirittura nato. Fino a qualche decennio fa la cittadina della Westmoreland county, a un'ora da Pittsburgh, in Pennsylvania, era considerata la regina dell'acciaio. Il materiale per la costruzione del Golden Gate è arrivato proprio da qui, dalla steel factory adagiata sulle rive del fiume Monongahela. Era una cittadina di orgogliosi colletti blu, poi tutto è cambiato.

La rabbia della "rust belt"

Tradizionalmente democratica, la "cintura della ruggine", come viene chiamata l'area degli Stati Uniti un tempo dedita alla produzione di acciaio, nel 2016 è stata corteggiata e conquistata da Donald Trump.

Dal 1992 in poi la Pennsylvania aveva sempre votato per il candidato democratico, nel 2016 è andata a Trump per una manciata di voti, nel 2020 è tornata ai democratici per un soffio e tra mille contestazioni.