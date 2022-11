Midterm, Biden: "C’è in gioco la democrazia”

"Non c'è posto per la violenza politica in America". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, parlando di un "momento di svolta". Il voto della prossima settimana "preserverà o metterà a rischio la democrazia"

Joe Biden punta il dito contro Donald Trump che "ha abusato del suo potere" e chiede agli americani di votare per "preservare" una democrazia sempre più sotto attacco. A sei giorni dalle elezioni di metà mandato, il presidente americano si rivolge direttamente agli elettori e lo fa simbolicamente a pochi passi dal Campidoglio, simbolo della democrazia ma anche dell'attacco del 6 gennaio. Parlando di un "momento di svolta" per l'America, Biden ribadisce che "non c'è posto per la violenza politica in America. Alle elezioni c'è in gioco la democrazia": il voto delle midterm deciderà se "preservala o metterla a rischio". La democrazia americana - spiega senza mai nominare Trump per nome - è sotto attacco perché l'ex presidente sconfitto ha rifiutato di accettare i risultati delle elezioni del 2020. Ha rifiutato di accettare la volontà del popolo. Ha rifiutato di accettare il fatto che ha perso".