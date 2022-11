Corea Nord lancia 10 missili. Seul: “Mai così vicini a nostre acque”

Pyongyang ha testato i lanci verso le acque fuori dalla costa ovest ed est del Paese. Almeno tre missili balistici a corto raggio sono finiti nel mar del Giappone. La Sud Corea replica: “Pagheranno per provocazioni: questa è di fatto un’invasione territoriale”. In risposta sono stati lanciati tre missili a nord del confine marittimo ascolta articolo Condividi

La Corea del Nord ha lanciato questa mattina almeno 10 missili di vario tipo. Secondo quanto riferisce la Corea del Sud, sarebbero stati testati da Pyongyang "verso le acque fuori dalla costa ovest ed est" del Paese. I missili lanciati oggi dalla Corea del Nord "non sono mai arrivati così vicini" alle acque territoriali sudcoreane, riferiscono i militari di Seul. Almeno tre missili balistici a corto raggio sono infatti finiti nel mar del Giappone, di cui uno che partito dall'area di Wonsan ha volato attraverso il confine marittimo de facto con la Corea del Sud, secondo le rilevazioni di Seul. Uno dei tre missili balistici a corto raggio è caduto in mare a 26 chilometri a sud del confine marittimo, in un'area a 57 km a est della città orientale di Sokcho e a 167 km a nord-ovest dell'isola di Ulleung: si è diretto proprio verso l'isola prima di finire nelle internazionali, spingendo le autorità locali a un raro allarme aereo. Le sirene hanno suonato a Ulleung intorno alle 8.55 locali (0.55 in Italia), mandando i residenti a trovare protezione in scantinati e rifugi. L'ultima provocazione del Nord è arrivata mentre Seul e Washington stanno tenendo le manovre congiunte 'Vigilant Storm', coinvolgendo più di 240 aerei nel tentativo di rafforzare la posizione di deterrenza contro le minacce del Nord che potrebbe presto condurre anche il suo settimo test nucleare.

La replica di Seul leggi anche Seul denuncia: spari in zona franca da Corea del Nord, accordi violati Il presidente Yoon Suk-yeol ha condannato i lanci dei missili, definendoli una violazione de facto del territorio del Sud: “È di fatto un'invasione territoriale con un missile che ha attraversato la Linea di Confine Settentrionale per la prima volta dalla divisione" della penisola, ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato. Ha quindi ordinato "un'azione rapida per far pagare al Nord le provocazioni". Yoon, ha riferito l'agenzia Yonhap, ha anche invitato i militari a essere pronti contro ulteriori provocazioni di alto livello da parte di Pyongyang, durante la riunione convocata d'urgenza del Consiglio di sicurezza nazionale.

Corea Sud lancia tre missili a nord del confine marittimo leggi anche Corea del Nord, lanciati missili balistici nel Mar del Giappone La Corea del Sud ha quindi lanciato tre "missili aria-superficie di precisione" nelle acque a nord del confine marittimo intercoreano, in risposta ai lanci di missili fatti oggi da Pyongyang. L'esercito sudcoreano ha affermato di aver lanciato i tre missili di precisione in acque "vicino alla Northern Limit Line a una distanza corrispondente all'area" in cui sono finiti quelli testati oggi dal Nord, mai così vicini alle acque territoriali del Sud. Le operazioni, ha aggiunto il Comando di stato maggiore congiunto in una nota, hanno mostrato che Seul intende rispondere "con fermezza contro qualsiasi tipo di provocazione". La risposta è maturata a stretto giro dal pesantissimo giudizio espresso dall'esercito sudcoreano che ha denunciato i lanci del Corea del Nord, tra cui uno definito "intollerabile" e finito in un'area vicina alle acque territoriali del sud per la prima volta dalla divisione della penisola un due parti, avvenuta oltre 70 anni fa.