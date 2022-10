Corea del Nord, lanciati missili balistici nel Mar del Giappone

La Corea del Nord ha testato due missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone: secondo le rilevazioni del Comando di stato maggiore congiunto di Seul, i lanci sono avvenuti dall'area di Tongchon, nella provincia di Kangwon, tra le 11.59 e le 12.18 locali (4.59 e 5.18 in Italia). I missili, che hanno volato per circa 230 km toccando l'apogeo di circa 24 km e la velocità massima di circa 5 Mach, sono stati lanciati; mentre il Sud si avvia a completare le sue manovre denominate 'Hoguk', tenute per affinare le capacità di difesa del Paese contro le minacce del Nord. Seul e Washington, inoltre, si preparano a tenere un ulteriore ciclo di esercitazioni aeree combinate, chiamate 'Vigilant Storm', il cui avvio è previsto la prossima settimana.

"Provocazione significativa che mina la pace"

"I lanci di missili balistici del Nord questa volta sono stati atti di provocazione significativa che minano la pace e la stabilità non solo nella penisola coreana ma anche nella comunità internazionale", ha affermato il Comando in una nota, assicurando che, insieme alle attività di sorveglianza con gli Usa, "i nostri militari manterranno una posizione di prontezza". In una dichiarazione, il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti ha evidenziato l'impegno "irremovibile" sulla sicurezza di Washington nei confronti di Seul e Tokyo. "Sebbene abbiamo valutato che questo evento non rappresenta una minaccia immediata per il personale o il territorio degli Stati Uniti, o per i nostri alleati, i lanci di missili evidenziano l'impatto destabilizzante dei programmi illegali di armi di distruzione di massa e missili balistici della Corea del Nord", ha precisato il Comando. Il Nord, particolarmente attivo nel settore dei missili balistici da inizio anno, aveva lanciato il 14 ottobre l'ultimo vettore, mentre sono sempre forti i timori che il leader Kim Jong-un possa decidere di tenere il settimo test nucleare, il primo dal 2017.