Coree, scambi di accuse e colpi di avvertimento Seul-Pyongyang

Colpi di avvertimento sparati dalla Corea del Sud verso una nave della Corea del Nord dopo una presunta incursione oltre il confine marittimo. A diffondere la notizia è l’agenzia di stampa Yonhap che sottolinea come, alle 3:42 del mattino, una nave commerciale nordcoreana sia penetrata attraverso il 'Northern Limit Line' (la linea ideale nel mar Giallo, tracciata dalle Nazioni Unite, sempre rifiutata da Pyongyang e accettata invece dal governo di Seul), vicino all'isola di Baengnyeong, per ritirarsi verso nord dopo che la Marina del sud ha sparato colpi di avvertimento. L'agenzia ha poi riferito che, secondo l'esercito nordcoreano, una nave militare sudcoreana ha violato il confine pochi minuti dopo e che in risposta il Nord ha sparato 10 colpi di avvertimento.

Lo scontro a fuoco di avvertimento di questa notte arriva nel giorno in cui il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman si reca in Giappone per colloqui a tre con Tokyo e Seul (entrambi alleati di Washington). Nel mese di ottobre, Pyongyang si è impegnata in esibizioni di forze militari, lanciando un missile balistico a corto raggio, sparando più colpi di artiglieria e inviando jet da combattimento vicino al confine sudcoreano. Il fuoco dell'artiglieria è avvenuto nelle sue acque della costa orientale e occidentale, in violazione di una "zona cuscinetto" stabilita durante un accordo del 2018 con il Sud per prevenire incidenti in mare. Pyongyang afferma di rispondere alle "provocazioni" di Seul e ha descritto questi test sulle armi come simulazioni di "attacchi nucleari tattici" contro obiettivi in Corea del Sud.