Corea del Nord, lanciato missile balistico verso il mar del Giappone

Lanciato un missile balistico a corto raggio

Il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano ha individuato in un missile balistico a corto raggio (SRBM) il vettore testato dalla Corea del Nord in piena notte verso il mar del Giappone, segnalando anche il lancio dall'area di Sunan, alle porte di Pyongyang, all'1.49 locali di venerdì (18.49 in Italia). "Pur rafforzando il nostro monitoraggio e la nostra vigilanza, l'esercito mantiene una posizione di piena prontezza in stretta collaborazione con gli Stati Uniti", ha affermato il Comando in una nota.