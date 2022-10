Cos'è Hwasong-12, il missile balistico che ha sorvolato il Giappone

Il razzo lanciato dalla Corea del Nord è il primo a sorvolare il Paese dal settembre del 2017. Si tratta di un Hwasong-12, già testato quattro volte in passato da Pyongyang. Il portavoce del governo di Tokyo, Hirokazu Matsuno, ha denunciato quella che viene considerata una "minaccia incombente" per la regione e la comunità internazionale

La Corea del Nord ha lanciato oggi il suo primo missile balistico sullo spazio aereo del Giappone in oltre cinque anni, in quello che farebbe presagire l'arrivo di ulteriori test di armi, inclusa la temuta settima detonazione nucleare. Il ministro della Difesa del governo di Tokyo ha spiegato che verosimilmente si tratta un missile balistico a medio raggio Hwasong-12, già testato quattro volte in passato da Pyongyang.

Il missile balistico Hwasong-12

L’Hwasong-12 è stato presentato per la prima volta alla comunità internazionale nella parata militare di Pyongyang nel 2017. E’ un missile balistico a raggio intermedio. I dati di volo del test odierno hanno suggerito che si tratti effettivamente di questo tipo di missile. Kim, secondo gli osservatori, potrebbe valutare la reazione internazionale, in particolare di Cina e Russia, alla sua “provocazione”, come è stata definita da Seul. Il Center for Strategic and International Studies (Csis), think tank basato a Washington, ha appena diffuso un report sulle immagini satellitari delle detonazioni atomiche della Corea del Nord.