Corea del Nord lancia missile, allerta in Giappone

Allerta in Giappone dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non meglio identificato. Tokyo ha emesso un avviso chiedendo ad alcuni residenti di due regioni settentrionali del Paese di evacuare nei rifugi.

Missile in mare. Tokyo condanna il lancio

Successivamente il Giappone ha confermato che un sospetto missile nordcoreano ha "probabilmente" sorvolato il Paese, come ha scritto su Twitter l’ufficio del primo ministro nipponico intorno alle 8 ora locale (l'1 in Italia). In un comunicato, la guardia costiera giapponese ha affermato che il missile sembra essere già caduto in mare e ha avvertito le navi di non avvicinarsi a nessun oggetto in caduta. Tokyo ha poi fermamente condannato l'accaduto: “È un atto di violenza che segue i ripetuti e recenti lanci di missili balistici. Lo condanniamo fermamente”.