Missione Minerva, i 170 giorni nello spazio di Samantha Cristoforetti

Istantanee di un incredibile viaggio spaziale. La missione Minerva, dell’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti, 170 giorni in orbita attorno alla Terra a bordo della Stazione spaziale internazionale. A 400 km dal nostro Pianeta, sfrecciando a una velocità di 28 mila chilometri orari.

Il decollo ad aprile

Il decollo da Cape Canaveral, lo scorso 27 aprile, con l’equipaggio statunitense della Crew-4, il giorno dopo il suo quarantacinquesimo compleanno. Cristoforetti era stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea nella classe di astronauti del 2009, assieme a Luca Parmitano e, dal 2015, a Matthias Maurer, volato verso la ISS alcuni mesi prima di lei con la missione Crew-3.

A bordo Cristoforetti assume subito il comando del segmento orbitale americano dell’avamposto spaziale, iniziando le attività legate ai numerosi esperimenti in microgravità che dovrà condurre durante la sua permanenza a bordo, sei dei quali targati Agenzia Spaziale Italiana.

La prima storica passeggiata di AstroSamantha

Il 21 luglio 2022, anniversario dello sbarco sulla Luna, diventa la prima astronauta europea a condurre un’attività extraveicolare e a farlo con tuta russa Orlan. Per sette ore lavora all’esterno del segmento russo della Stazione, in compagnia del cosmonauta Oleg Artemyev. I due lavorano alla messa a punto del braccio robotico europeo e durante l’attività rilasciano nello spazio anche dei nanosatelliti.

Prima donna europea al comando (e Tiktoker)

Dalle mani dello stesso cosmonauta, lo scorso 28 settembre, Astrosamantha riceverà la chiave da comandante della Stazione spaziale. L’astronauta italiana è la prima europea, dopo tre statunitensi, ad assumere questo prestigioso incarico: la quarta donna in 22 anni di attività umana sulla stazione.

Prima Tiktoker spaziale da milioni di follower, Samantha Cristoforetti durante i mesi della missione Minerva ha realizzato efficacissimi tutorial, come quello in cui mostra come bere un espresso in orbita, o quello in cui invita a tutti a provare lo snack di grilli ai mirtilli, che sono: “insetti buoni per te e per il Pianeta.”.