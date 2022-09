Samantha Cristoforetti da oggi al comando della Iss

Oggi pomeriggio il passaggio di consegne sulla Stazione Spaziale Internazionale con cui Samantha Cristoforetti diventerà la comandante dell'Iss, subentrando al compagno russo dell'Expedition 67, Oleg Artemyev. La 45enne astronauta milanese dell'Esa diventa la prima donna europea a guidare la stazione spaziale dedicata alla ricerca scientifica nell'orbita terrestre. La cerimonia di consegna sarà incentrata sul passaggio simbolico di una chiave da parte di Artemyev e sarà trasmessa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale su Esa Web TV e Nasa Tv ( SPECIALE SAMANTHA CRISTOFORETTI ). La durata del comando dovrebbe essere breve, anche se non è stata quantificata.

La scelta

La decisione sul ruolo di comandante della Stazione Spaziale viene presa congiuntamente dai cinque i partner della Iss: le agenzie spaziali di Stati Uniti (Nasa), Russia (Roscosmos), Europa (Esa), Giappone (Jaxa) e Canada (Csa). Dall'inizio della missione Minerva, nell'aprile scorso, Samantha Cristoforetti è stata al comando del segmento occidentale della Iss, chiamato United States Orbital Segment (Usos), che comprende la parte americana, europea, giapponese e canadese della Stazione Spaziale.

"Sono onorata"

La Cristoforetti è il quinto astronauta europeo ad assumere la guida dell'Iss e lo fa in un momento molto delicato per la cooperazione di Europa e Usa con i russi nello spazio, a causa delle tensioni per l'invasione dell'Ucraina (LIVEBLOG). Il passaggio di testimone nella Stazione che orbita a 400 chilometri dalla Terra segna anche la fine della missione russa Expedition 67 guidata da Artemyev. "Sono onorata della mia nomina a comandante", aveva detto Samantha Critoforetti dopo l'annuncio della sua nomina, a metà settembre, "non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita".