Astrosamantha sarà al comando della Stazione Spaziale Internazionale

Un’astronauta (con l’apostrofo) dei record. Ora è ufficiale dopo essere stata la prima europea ad effettuare un’attività extraveicolare con tuta russa Orlan lo scorso 21 luglio, Samantha Cristoforetti, impegnata a bordo della Stazione spaziale nella missione di lunga durata targata ESA Minerva, diventerà anche la prima europea a comandare l’avamposto umano nello spazio. Il passaggio di consegne con il collega russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev avverrà il prossimo 28 settembre (SPECIALE SAMANTHA CRISTOFORETTI).

"Sono onorata della mia nomina e non vedo l'ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace”. E’ stato il commento dell’astronauta trentina. E se le parole sono importanti, allora fate attenzione ai termini. Innanzitutto ONORE per l’incarico all’Italia, ricoperto prima di lei solo dal collega e compagno di corso Luca Parmitano. Poi ESPERIENZA, che tradotta significa un’intera vita a pane e stelle, da quando le guardava illuminare il cielo delle sue montagne, alla carriera in Aeronautica Militare, fino alla selezione dell’ESA per diventare astronauti. E finalmente i voli verso lo spazio, con la prima missione Futura a bordo della Stazione spaziale nel 2015 e ora con la seconda missione Minerva, durante la quale Astrosamantha è stata la prima astronauta europea a compiere un’attività extraveicolare con tuta Orlan. Infine - sono parole sue – è un team MOLTO CAPACE quello che guiderà. Sarà insomma prima inter pares, responsabile - come sottolinea in un comunicato l’Agenzia spaziale europea - del lavoro e del benessere dell’equipaggio in orbita. E dal momento che assumerà il comando nelle ultime settimane della sua permanenza a bordo, uno dei suoi compiti principali sarà quello di garantire un efficace passaggio di consegne al successivo equipaggio.

Alla notizia sono seguite le congratulazioni di tutte le istituzioni, tra cui vanno sottolineate in particolare le parole del Presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia: “Come prima donna a ricoprire la carica di comandante della Stazione spaziale, Samantha sarà ancora un volta fonte di ispirazione per le giovani generazioni”.

Soprattutto le ragazze, che la seguono in quella strada, sempre la più difficile come consiglia lei, che porta verso i propri sogni.