Tmz: 'E' morto Lee Lewis' poi si corregge e si scusa

Da Vasco Rossi a Lady Gaga , da Pippo Baudo a Giorgio Armani. E ancora Sylvester Stallone, Jon Bon Jovi. Alla lunga lista dei morti “per errore” sui social, si aggiunge il cantautore Jerry Lee Lewis. Ma questa volta non si tratta di uno scherzo di qualche buontempone, ma dell’errore di Tmz. Il sito di gossip dopo avere dato la notizia della morte di Lewis, che era già rimbalzata su tutti i social, a distanza di mezz’ora, si corregge e si scusa con lettori e fans: "Jerry Lee Lewis non è morto. Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis".

La fake news circola ancora sui social

Ma la rettifica, a distanza di diverse ore, non ha la stessa risonanza e alcuni siti di informazione danno ancora la star per scomparsa. "Qualcuno che si era detto il rappresentate di Lewis ci aveva prima detto che era morto. Ma non è così. Tmz si rammarica dell'errore" era stata la rettifica del sito, ma l'onda social è sempre difficile da arginare.