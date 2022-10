Uk, Rishi Sunak ripristina il divieto di fracking abolito da Liz Truss

Nel Regno Unito la moratoria nazionale sul fracking del gas di scisto, un tipo di gas metano ricavato dalle rocce, mediante perforazioni orizzontali e fratturazioni idrauliche verrà ripristinata. Lo ha riferito il nuovo primo ministro Rishi Sunak , come sottolinea l'agenzia Reuters , nel corso del suo primo discorso alla Camera dei Comuni. Il premier di origini indiane ha spiegato ai parlamentari che vuole “attenersi” all'impegno contenuto nel manifesto del partito conservatore, datato 2019, che aveva vietato il fracking, una particolare tecnica estrattiva utilizzata per la prima volta in America nel 1947. Il divieto era stato revocato da Liz Truss durante il suo breve periodo in qualità di primo ministro britannico.

In cosa consiste il fracking

Il fracking, nell’ambito dell’estrazione di petrolio e gas naturali, consiste nel provocare la formazione di fratture nelle pareti di pozzi immettendo potenti getti di acqua e sostanze chimiche che spezzano le rocce, così da creare una zona permeabile che permetta più facilmente l’afflusso dei materiali liquidi e gassosi. La tecnica estrattiva, come spiega la Treccani, “prevede una perforazione orizzontale, e non verticale, di uno strato roccioso nelle profondità del terreno (1500-6000 metri), estremamente permeabile e contenente gas naturale”. Per estrarlo, nello specifico, vengono aperte delle fratture attraverso piccole esplosioni, poi allargate pompando acqua e sostanze chimiche a pressioni elevate. Da lì, il gas passa nella condotta del pozzo e arriva così in superficie. Si tratta, dunque, di un procedimento complesso, che richiede perforazioni e fratturazioni continue. Molto discussa in tutto il mondo, può comportare una serie di rischi ambientali, a causa di perdite di gas, sismicità indotta e contaminazione delle falde acquifere.