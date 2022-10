Sunak, primo discorso da premier: "Voglio rimediare a errori di Truss"

Rishi Sunak (CHI E' IL NUOVO PREMIER DEL REGNO UNITO), designato come Primo Ministro con la nomina a leader del Partito Conservatore in sostituzione di Liz Truss, ha pronunciato il suo discorso d’esordio a Downing Street. Il primo premier di origini asiatiche della storia dell’Inghilterra ha fissato due obiettivi principali: quello di recuperare la “fiducia” degli inglesi e di ridare stabilità all’economia, dopo le settimane di panico sui mercati e crollo della sterlina.

Lo speech

Sunak ha citato Truss nel suo discorso, che ha definito “instancabile”. Ha anche sottolineato che gli obiettivi di “crescita” della sua ex sfidante nel quadro del congresso Tory di settembre fossero nobili. “Ma sono stati commessi degli errori”, ha scandito il neo Premier che ha anche rassicurato sul fatto che sarà lui a rimediare. Sunak ha sintetizzato così le sue priorità: “Un servizio sanitario più forte, scuole migliori, strade più sicure, il controllo dei nostri confini, la protezione del nostro ambiente, il supporto delle nostre forze armate e la costruzione di un’economia che coglie le opportunità della Brexit, in cui le imprese investono, innovano e creano posti di lavoro”. Ha inoltre avvertito: “Bisognerà fare delle scelte difficili” per via della “profonda crisi economica” attraversata dal Paese e innescata dalla manovra ultraliberista annunciata il 23 settembre da Truss. Sunak ha anche garantito che difenderà il popolo inglese con lo stesso spirito adottato durante la pandemia, una fase molto delicata in cui aveva ricoperto la carica di Cancelliere dello Scacchiere nel quadro del secondo governo Johnson.