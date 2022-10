Boris Becker, nuova vita in carcere: lezioni di ginnastica ai detenuti

Il tre volte campione di Wimbledon Boris Becker è ancora un idolo per i tedeschi, e non solo, nonostante la condanna a due anni e mezzo inflittagli, a fine aprile, dal tribunale di Londra per reati fallimentari. Ma la sua fama non ne ha risentito. Il quotidiano Bild ha ricostruito come si svolgono le giornate del campione tedesco nel carcere di Huntercombe: dorme in una cella singola, insegna agli altri detenuti l’importanza dello sport e di una corretta nutrizione. Al momento ha scontato metà della pena e potrebbe uscire per buona condotta.

Si adatta in modo costruttivo alla vita quotidiana

In prima battuta Becker era stato portato a Wandsworth, un carcere descritto come “terribile”, con celle sovraffollate, umide e popolate di topi. Huntercombe è un penitenziario meno duro dove ci sono, per lo più, detenuti colpevoli di reati amministrativi o contro il patrimonio. Una prigione per stranieri, molti dei quali sono stati espulsi dal territorio britannico appena scontata la pena. L’avvocato del tennista, Oliver Moser, ha dichiarato al quotidiano Bild che “Boris Becker sta bene, date le circostanze, e si adatta in modo costruttivo alla vita quotidiana in carcere. Può telefonare quando vuole per comunicare con il mondo esterno”. Dai giornali inglesi invece arriva la notizia che la compagna Lilian de Carvalho va regolarmente a trovarlo, quattro volte alla settimana, come prevede il regolamento, ma non si ferma mai a parlare con la stampa.