Microsoft, quasi mille licenziamenti in diverse divisioni

Quasi 1.000 dipendenti, in diverse divisioni, sono stati licenziati da Microsoft questa settimana, secondo quanto rivelato da Axios. L’azienda tecnologica statunitense è l'ultima in ordine cronologico a tagliare posti di lavoro o limitare le assunzioni in un trend di rallentamento economico globale.

Si tratta di valutazione di routine

Microsoft, ha solo commentato che la situazione nasce da una valutazione di routine dei suoi team e delle sue prestazioni e che non c'è bisogno di allarmarsi per la situazione: "Come tutte le aziende, valutiamo regolarmente le nostre priorità di business e apportiamo adeguamenti strutturali di conseguenza. Continueremo a investire nella nostra attività e ad assumere in aree chiave di crescita nel prossimo anno".