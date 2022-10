Elezioni in Austria, il Partito della birra si piazza al terzo posto

Nato nel 2014, ma senza rappresentanza fino al 2020, il Bierpartei sta facendo parlare di sé per i risultati sorprendenti ottenuti in quest'ultima tornata elettorale. Ecco come un progetto satirico si è trasformato in forza politica nazionale

Cos'è il Bierpartei?

Il Partito della Birra austriaco, non il primo nel suo genere in Europa centro-orientale, nasce nel 2014 come progetto satirico che punta tutto sul web e sulla presenza sui social. Protagonista assoluta la bevanda alcolica a base di luppolo, che in Austria è molto più che una bevanda, ma un rito collettivo che mette d’accordo tutti. A fondarlo è Dominik Wlazny, medico di formazione, ma soprattutto musicista e cabarettista, alla testa del gruppo rock Turbobier, che nel 2014 lancia un brano con lo stesso nome della formazione nascente. Da qui l’impronta punk e ribelle che caratterizza le proposte, spesso assurde, avanzate da Wlazny e dai suoi, come l’abolizione delle tasse relative alle bevande nei bar e quella di una fornitura mensile di birra al posto dei soliti sussidi. Un unico obiettivo: strappare una risata con un tono dissacrante e provocatorio. Almeno all'inizio era così. Accanto alle iniziative più stravaganti, si sono affiancati via via progetti seri come quello di rilanciare il mondo della cultura e dell’arte piegato dal Covid. Lavoro, infanzia, povertà, diritti: le ambizioni sono cresciute col tempo. La campagna per le presidenziali ha imposto un cambio di tono, sebbene lo spirito delle origini non sia stato tradito.