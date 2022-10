Netta affermazione del presidente uscente Stephan Weil e Cdu tenuta a distanza. Alternative for Deutschland avanza e va in doppia cifra. Bene i Verdi, perdono terreno i liberali

Per i socialdemocratici tedeschi di Olaf Scholz nuova vittoria elettorale nel Land della Bassa Sassonia, davanti ancora una volta alla Cdu con il ministro-presidente uscente, Stephan Weil. Urne importanti, nel mezzo di una crisi economica ed energetica per il Paese, che fa comunque pagare dazio ai partiti nazionalpopolari: tra i vincitori di questa tornata c'è, infatti, certamente anche l'ultradestra di Alternative fuer Deutschland, che spingendo sulla paura dell'inflazione alle stelle ha ottenuto addirittura un risultato a due cifre, sopra l'11%, in una regione del Centro-nord poco segnata dal malcontento tipico dell'Est della Repubblica federale.