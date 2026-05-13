Il rapporto "Silenced No More" documenta 13 tipologie di abusi, ricostruite attraverso oltre 430 testimonianze e una vasta mole di matariali visivi. Gli autori dei reati hanno inoltre utilizzato la diffusione online delle atrocità come arma ascolta articolo

Hamas e i suoi alleati hanno commesso violenze sessuali "sistematiche e diffuse" durante l'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele e nei confronti degli ostaggi portati a Gaza. È quanto emerge dal rapporto di una Commissione investigativa indipendente israeliana durata due anni. La Commissione afferma che "la violenza sessuale e di genere è stata sistematica, diffusa e parte integrante degli attacchi del 7 ottobre e delle loro conseguenze", si legge nelle 300 pagine del rapporto, che si basa su indagini precedenti, comprese quelle delle Nazioni Unite, per determinare la portata complessiva della violenza sessuale.

Tredici tipologie di abusi documentati Il rapporto, intitolato "Silenced No More", identifica 13 tipi di violenze sessuali commesse durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre tra cui "stupro, stupro di gruppo, tortura e mutilazione sessuale, abusi sessuali post mortem e aggressioni sessuali perpetrate in presenza di familiari".

La documentazione raccolta La Commissione ha esaminato un corpus di matarieali definiti "senza precedenti" per ampiezza e dettagglio. Oltre 10mila fotografie, più di 1.800 ore di filmati e oltre 430 interviste, testimonianze e incontri con sopravvissuti, ex ostaggi, esperti e familiari. Le vittime identificate appartengono a 52 nazionalità, oltre a quelle israeliane.