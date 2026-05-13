Le tensioni nel Labour



Secondo quanto riferito alla Bbc, Streeting eviterà dichiarazioni che possano distogliere l’attenzione dal Discorso del Re. Come ricordato dai media britannici, l’incontro tra Starmer e Streeting avverrà in un contesto di crescenti richieste di dimissioni per il primo ministro. Diversi membri del governo con incarichi minori hanno lasciato l’esecutivo e quasi cento deputati laburisti hanno chiesto un calendario per l’uscita di scena del leader o le sue dimissioni immediate. Ma Starmer ha ribadito di voler "continuare a governare" rivendicando il "mandato" popolare ricevuto alle politiche del 2024. "Il partito laburista ha una procedura per mettere in discussione la leadership, e quella procedura non è stata attivata", ha dichiarato ieri, dopo la riunione del consiglio dei ministri, ricordando che per innescare una sfida formale sono necessarie le firme di 81 deputati.