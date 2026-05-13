La leadership di Starmer è sempre più sotto pressione dopo la sconfitta del Labour alle amministrative del 7 maggio. Il primo ministro britannico incontrerà oggi a Downing Street il ministro della Salute Wes Streeting. Intanto quasi cento deputati laburisti chiedono un percorso verso le dimissioni del leader
Dopo la sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio, cresce la pressione interna su Keir Starmer. Il primo ministro britannico incontrerà questa mattina a Downing Street il ministro della Salute Wes Streeting, considerato un possibile rivale per la leadership. A riportarlo è Sky News. Il colloquio avverrà poche ore prima della presentazione del programma del governo per il prossimo anno nel Discorso del Re.
Le tensioni nel Labour
Secondo quanto riferito alla Bbc, Streeting eviterà dichiarazioni che possano distogliere l’attenzione dal Discorso del Re. Come ricordato dai media britannici, l’incontro tra Starmer e Streeting avverrà in un contesto di crescenti richieste di dimissioni per il primo ministro. Diversi membri del governo con incarichi minori hanno lasciato l’esecutivo e quasi cento deputati laburisti hanno chiesto un calendario per l’uscita di scena del leader o le sue dimissioni immediate. Ma Starmer ha ribadito di voler "continuare a governare" rivendicando il "mandato" popolare ricevuto alle politiche del 2024. "Il partito laburista ha una procedura per mettere in discussione la leadership, e quella procedura non è stata attivata", ha dichiarato ieri, dopo la riunione del consiglio dei ministri, ricordando che per innescare una sfida formale sono necessarie le firme di 81 deputati.
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Dopo le elezioni del 4 luglio 2024 il Labour torna al governo dopo 14 anni sotto la leadership moderata di Starmer, che esulta: “Ce l'abbiamo fatta!”. Classe 1962, avvocato cresciuto nel ricco Surrey, è il primo capo di partito a provenire dalla classe lavoratrice dai tempi di Thatcher. Eletto in Parlamento 9 anni fa, da 4 guida il partito di centro-sinistra che ha trasformato archiviando la fase radicalista di Corbyn. Considerato poco carismatico, il suo profilo 'ordinario' è apprezzato da molti