Introduzione

Il futuro di Keir Starmer alla guida del partito laburista, e quindi del governo britannico, appare sempre più in bilico. La disfatta elettorale alle elezioni amministrative dello scorso 7 maggio ha innescato una rivolta interna nel Labour, facendo scoppiare definitivamente tutte le tensioni interne. Intanto, secondo i media del Regno Unito il numero di deputati che sono usciti allo scoperto, chiedendo espressamente al premier di fare un passo indietro, sono ormai 81 su un totale di 403. Starmer, dopo la riunione del consiglio dei ministri di oggi, 12 maggio, ha comunque assicurato di voler “continuare a governare”. Ma la strada appare sempre più difficile e la crisi si allarga, con gli interessi sul debito pubblico che si sono impennati ai massimi da 28 anni: il tasso base sui bond è salito al 5,1087%.