Gb, elezioni locali: Labour dimezzato e Reform primo partito

Primi dati parziali dello spoglio delle elezioni locali nel Regno Unito dopo la giornata di voto che ha coinvolto circa metà della popolazione. Il Labour del premier Keir Starmer perde circa metà dei consiglieri e viene superato da Reform Uk di Nigel Farage. In calo anche i Conservatori, mentre avanzano Liberaldemocratici e Verdi
Dopo la giornata di votazioni amministrative che ha coinvolto circa metà della popolazione del Regno Unito, arrivano i primi risultati dello spoglio, che mostrano una battuta d’arresto per il Partito laburista del premier Keir Starmer e una forte crescita della destra di Reform Uk di Nigel Farage. Secondo i primi dati parziali dello spoglio, che riguardano circa un terzo dei 136 consigli locali chiamati al voto in Inghilterra, il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform.
In calo i Conservatori, avanzano Liberaldemocratici e Verdi
In calo anche i Conservatori. Guadagnano, invece, seggi, anche se in misura più contenuta rispetto a Reform Uk, sia i centristi Liberaldemocratici, sia i Verdi del cosiddetto "ecopopulista" Zack Polanski (sinistra radicale). I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi.
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Dopo le elezioni del 4 luglio 2024 il Labour torna al governo dopo 14 anni sotto la leadership moderata di Starmer, che esulta: “Ce l'abbiamo fatta!”. Classe 1962, avvocato cresciuto nel ricco Surrey, è il primo capo di partito a provenire dalla classe lavoratrice dai tempi di Thatcher. Eletto in Parlamento 9 anni fa, da 4 guida il partito di centro-sinistra che ha trasformato archiviando la fase radicalista di Corbyn. Considerato poco carismatico, il suo profilo 'ordinario' è apprezzato da molti