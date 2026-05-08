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Gb, elezioni locali: Labour dimezzato e Reform primo partito

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Primi dati parziali dello spoglio delle elezioni locali nel Regno Unito dopo la giornata di voto che ha coinvolto circa metà della popolazione. Il Labour del premier Keir Starmer perde circa metà dei consiglieri e viene superato da Reform Uk di Nigel Farage. In calo anche i Conservatori, mentre avanzano Liberaldemocratici e Verdi

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Dopo la giornata di votazioni amministrative che ha coinvolto circa metà della popolazione del Regno Unito, arrivano i primi risultati dello spoglio, che mostrano una battuta d’arresto per il Partito laburista del premier Keir Starmer e una forte crescita della destra di Reform Uk di Nigel Farage. Secondo i primi dati parziali dello spoglio, che riguardano circa un terzo dei 136 consigli locali chiamati al voto in Inghilterra, il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform.

In calo i Conservatori, avanzano Liberaldemocratici e Verdi

 

In calo anche i Conservatori. Guadagnano, invece, seggi, anche se in misura più contenuta rispetto a Reform Uk, sia i centristi Liberaldemocratici, sia i Verdi del cosiddetto "ecopopulista" Zack Polanski (sinistra radicale). I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi. 

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