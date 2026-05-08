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Elezioni in Uk, quanto vicino è lo “Starmageddon”?

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

Alle ammnistrative il Labour perde terreno ovunque, mentre Farage costruisce la nuova destra britannica. Cerchiamo di capire quanto sia concreta l’ipotesi che il premier britannico possa perdere il controllo del suo partito o addirittura essere costretto a lasciare Downing Street prima della fine della legislatura

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